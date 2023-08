Cão farejador localiza quase 1 tonelada de drogas em carreta na Bahia

Uma operação conjunta entre a Polícia Federal (PF) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de quase 1 tonelada de drogas na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

A ação, que ocorreu na noite de quarta-feira, 9, às margens da BR 116, e teve como ponto central a abordagem de um caminhão em uma operação de combate à criminalidade. De acordo com a polícia, o motorista do veículo fugiu ao ver os policiais. Buscas estão sendo feitas para localizar o suspeito.



Com o auxílio de um cão policial K9, os agentes realizaram vistoria no caminhão. Após uma averiguação detalhada do compartimento de carga, foi descoberto cerca de 960 kg de maconha e 36,3 kg de cocaína, distribuídos em 50 caixas que estavam escondidas entre materiais diversos. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Federal de Vitória da Conquista, onde as caixas contendo os entorpecentes foram encaminhadas.