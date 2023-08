Carreta com peixes pega fogo e quatro carros colidem em Barreiras

Uma carreta carregada de peixes pegou fogo na última quarta-feira, 9, por volta das 19h, em Barreiras, município da Bahia. Bombeiros do 17º Batalhão de Bombeiros Militar (17° BBM) chegaram a tempo para debelar as chamas. Em seguida, na mesma cidade, próximo ao povoado de Javi, na BR-242, uma carreta desgovernada colidiu na traseira de um caminhão boiadeiro, que, por sua vez, colidiu com o fundo de uma caçamba.

Duas pessoas ficaram presas nas ferragens do caminhão boiadeiro e foram resgatadas pelos militares. Após a retirada, as vítimas foram deixadas sob os cuidados do Samu.

Duas pessoas ficaram presas nas ferragens do caminhão boiadeiro | Foto: Divulgação

Durante a ocorrência, a via ficou parcialmente bloqueada para que as equipes pudessem realizar o resgate e combate ao incêndio. Os bombeiros do 17º BBM também realizaram a limpeza da via, removendo destroços, resultado da ocorrência que foi finalizada na manhã desta quinta-feira, 10. Após a ação, o trânsito voltou ao normal.