Dirigindo há horas, motorista é flagrado com comprimidos de rebite

Um homem foi flagrado com 8 comprimidos de "rebite", dirigindo por horas na estrada, na manhã desta quinta-feira, 7, na BR-242, em frente a unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Seabra, na Chapada Diamantina, região da Bahia.

De acordo com a PRF, uma equipe realizava fiscalizações no Km 408, quando deram ordem de parada a um veículo de carga. No momento da abordagem, foram solicitados os documentos de porte obrigatório e da carga.

Segundo a PRF, foi solicitado ao motorista o disco do cronotacógrafo, no qual foi possível verificar que o caminhoneiro estava dirigindo por várias seguidas sem descanso. Após a equipe encontrar os comprimidos, o homem disse que os utilizou para conseguir dirigir por mais horas durante a viagem.

A PRF informou que o homem de 40 anos assumiu o compromisso de se apresentar ao Poder Judiciário quando convocado para responder por sua conduta conforme a normativa legal.