Empresário é preso por atear fogo em homem em situação de rua

Um empresário suspeito de atear fogo e matar um homem em situação de rua foi preso na quarta-feira, na cidade de Ilhéus. Segundo as informações da Polícia Civil, o mandado de prisão preventiva foi cumprido por equipes do Núcleo de Homicídios da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Ilhéus).

O crime foi cometido no dia 25, no mesmo município. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o empresário entra em um imóvel e em seguida o homem sai em chamas. A vítima foi identificada como Rodrigo Souza Santana, de 44 anos.

O homem foi socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu às queimaduras. Conforme o titular do Núcleo, delegado Helder Carvalhal, o homem em situação de rua havia furtado uma peça do caminhão do estabelecimento comercial do acusado. “As investigações apontam como principal motivação a retaliação por conta do furto praticado por Rodrigo Souza”, afirmou.

O suspeito, preso em seu estabelecimento comercial, passou por exames de lesões corporais e foi encaminhado para uma unidade do sistema prisional.