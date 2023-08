Homem é preso com 9 kg de drogas em casa no oeste baiano

Um homem foi preso na quinta-feira, 10, com 9 kg de drogas dentro de uma casa no bairro Malvão, na cidade de Santa Maria da Vitória, no extremo oeste baiano. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado por tráfico de drogas.



A polícia monitorava um homem suspeito por traficar na cidade, quando foi surpreendido na frente da casa, fazendo uma entrega ao flagranteado. O suspeito conseguiu fugir, deixando uma sacola com drogas na casa, afirmou a polícia.

Foram apreendidos cinco tabletes e 43 ‘trouxinhas’ de maconha, 23 porções de cocaína e 16 de crack, duas balanças e material para embalar drogas. O material apreendido foi encaminhado à perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

O homem que foi preso permanece à disposição da Justiça, aguardando pela audiência de custódia.