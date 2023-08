Homem é preso com canivete após tentativa de homicídio

Um homem foi preso por tentativa de homicídio no domingo, 30, no distrito de Roda Velha, que fica em São Desidério, no extremo oeste baiano. Segundo a Polícia Militar, a vítima sofreu dois golpes de canivete no abdômen.

Policiais chegaram ao local após serem acionados com informações de uma briga na região. O crime ocorreu em um alojamento de trabalho, após desentendimento por conta de bebida alcoólica.

O homem que sofreu os golpes foi socorrido pelos PMs e o suspeito foi localizado momentos depois da briga. O autor contou a polícia que o som alto no alojamento gerou a agressão. O canivete foi apreendido pelos policiais militares.

O homem foi conduzido à Delegacia Territorial (DT) de Luís Eduardo Magalhães e autuado em flagrante.