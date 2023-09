Homem tem traumatismo craniano após capotamento na BR-135

Um homem de 51 anos ficou gravemente ferido, na sexta-feira, 8, após o carro em que ele estava capotar na rodovia BR-135, em trecho da cidade de Barreiras, localizada no oeste da Bahia.

Informações preliminares apontam que ele teria tido traumatismo craniano. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima estava sozinha no veículo no momento do acidente.

Ele recebeu os primeiros atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levado para o Hospital do Oeste. Até o momento, não há mais detalhes sobre o estado de saúde.

O veículo conseguiu deixar a pista logo após o capotamento. Por conta disso, não houve maiores transtornos ao trânsito na localidade.