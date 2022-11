Mulher de 40 anos é morta a tiros em distribuidora de bebidas na Bahia

Uma mulher de 40 anos foi morta a tiros em uma distribuidora de bebidas, na madrugada deste sábado, 19, em Luís Eduardo Magalhães, cidade no oeste da Bahia.

Segundo informações da Polícia Civil, o crime aconteceu contra Geórgia Cardoso, por volta das 00h40, no bairro Mimoso 2. Testemunhas contaram à polícia que um homem chegou em um carro, entrou no estabelecimento e fez vários disparos contra a vítima. Em seguida, ele fugiu.

Ainda segundo as testemunhas, o filho da vítima estava no local no momento do crime e teria jogado pedras contra o carro do suspeito. O atirador voltou ao local e também fez disparos contra o homem, mas não o atingiu. Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima morreu no local. O caso é investigado pela Delegacia Territorial (DT) de Luís Eduardo Magalhães.