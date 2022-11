Mulher denuncia caso de importunação sexual no Hospital do Oeste

A Polícia Civil investiga um caso de importunação sexual no Hospital do Oeste, na cidade de Barreiras, na Bahia. O caso aconteceu na segunda-feira, 14, e a vítima foi uma mulher, que estava em trabalho de parto.

De acordo com a polícia, um funcionário terceirizado da unidade, que não teve a identidade revelada, teria abusado de uma paciente, que passou por um cesariana no dia anterior. A vítima relatou que, ao acordar após o efeito da anestesia, o homem estava em cima dela. A mulher então gritou e foi socorrida por pessoas que estavam na unidade de saúde.

Ainda segunda a polícia, o suspeito disse que fazia um curativo. Ele foi levado para a Delegacia Territorial (DT) de Barreiras, onde prestou depoimento e foi liberado.

Em nota, o Hospital do Oeste informou que colabora com as investigações. A Polícia Civil investiga o caso.