Padre morre após batida entre carro e caminhão em Barreiras

Um padre identificado como Marcelo Marques da Silva, de 44 anos, morreu após batida entre o carro que ele estava e um caminhão, na noite de segunda-feira, 24, no Km 852, da BR-242, em um trecho na cidade de Barreiras, no oeste da Bahia. Com o impacto, o veículo ficou totalmente destruído.

O carro que o padre dirigia bateu na transversal do caminhão ao tentar mudar de faixa. Ele morreu antes do Corpo de Bombeiros chegar ao local. O padre fazia parte da Paróquia Nossa Senhora da Piedade, do povoado de Cocal, em Macaúbas, no sudoeste da Bahia.

O corpo de Marcelo ficou preso às ferragens e retirado do carro pelos Bombeiros e levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Barreiras. O motorista do caminhão não ficou ferido.