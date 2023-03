Sargento da PM morre após acidente com carreta no oeste baiano

Um sargento da Polícia Militar morreu em um acidente com uma carreta na madrugada deste domingo, 5, na BR-242, trecho na altura do Riachinho, em Barreiras, cidade no oeste da Bahia. Ele morava na cidade e era bastante conhecido na região.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro em que o PM estava bateu com a carreta, que ficou incendiada com o ocorrido. Não há detalhes sobre as causas do acidente.

A vítima, identificada como Linaldo da Silva Barbosa, chegou a ser socorrida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos. Não há detalhes sobre o estado de saúde do motorista da carreta.

Em nota, o 17º Grupamento de Bombeiros Militar (17°GBM/Barreiras) manifestou pesar pela morte de Linaldo e destacou a atuação do sargento na prática e incentivo ao esporte, por meio da participação em inúmeras provas de atletismo, a maioria delas com excelentes resultados.

"Neste momento de dor, o 17º GBM deseja força aos familiares, amigos e colegas de farda de Linaldo, ao tempo em que roga a Deus, em sua misericórdia, que o acolha em seus braços", disse a corporação.