Suspeito de duplo homicídio é preso na Chapada Diamantina

Um homem de 39 anos, suspeito de duplo homicídio, foi preso após ser flagrado com uma arma na manhã desta segunda-feira, 11, na BR-242, trecho da cidade de Seabra, na Chapada Diamantina, na Bahia.

Segundo a Polícia Rodoviária federal (PRF), uma equipe fiscalizava em frente a unidade operacional, no Km 408, quando deu ordem de parada ao motorista de um Chevrolet/Agile, com placas de São Lourenço da Mata (PE).

No veículo, os policiais encontraram uma pistola cal. 380 mm e mais quatro munições atrás do banco do passageiro. De acordo com a PRF, o motorista disse que saiu de Barreiras e tinha como destino a cidade de Carpina, no Pernambuco. Ele Informou também que não possuía autorização para portar a arma.

Conforme levantamento policial, o homem é suspeito de ser autor de um duplo homicídio que aconteceu na última quinta-feira, 7, na cidade de Barreiras, quando um casal foi morto a tiros.

A PRF informou que a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Judiciária, para formalização do flagrante e demais procedimentos cabíveis.