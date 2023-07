Vídeo: fogo em terreno baldio atinge casa de idoso na Bahia

Um incêndio atingiu um trailer e a casa de um idoso que funcionava como depósito na Rua Maria Percília no bairro Barreirinhas, no município de Barreiras, na quinta-feira, 20.

De acordo com as primeiras informações, alguém teria ateado fogo em lixo acumulado em um terreno baldio que também serve como descarte de entulhos e tem muita vegetação. Moradores disseram que há anos o terreno não é capinado e já atearam fogo em lixo acumulado várias vezes, mas não nessa proporção.

Como a vegetação estava seca e havia muito material de fácil combustão, o fogo se alastrou rapidamente tomando grandes proporções. O Corpo de Bombeiros da 17ª BBM compareceu ao local com dois caminhões e conseguiram debelar o incêndio. Não há relatos de feridos.

