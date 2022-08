Autor de roubo de carro em condomínio em Guarajuba é detido

O autor do roubo de um carro na entrada do conjunto residencial Paraíso, em Guarajuba, já foi identificado e detido. O caso aconteceu no dia 27 de julho. O veículo e pertences das vítimas foram recuperados.

Na ocasião, um homem armado rendeu o motorista logo após estacionar no local, tomou o veículo e fugiu.

Em nota, a Associação de Condomínios de Guarajuba (ASCON) informou que a resolução foi possível graças ao trabalho das Polícias Civil e Militar.

Segundo a Associação, a atuação da F&F Comunicação no monitoramento da região foi fundamental para subsidiar as investigações.

Após o ocorrido serão instalados postos de vigilância patrimonial em pontos estratégicos, com viaturas legalizadas junto à Polícia Federal.

Também haverá a integração da equipe de segurança da ASCON com a do Condomínio Quinta dos Lagos, em Itacimirim, com o objetivo de expandir as ações de segurança para toda a região.

Confira o vídeo de agradecimento: