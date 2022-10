Cadelas encontram maconha, cocaína e ecstasy em encomendas do Correios

As cadelas farejadoras da polícia, Jade e Laika, encontraram porções de maconha, haxixe, tabletes de cocaína e comprimidos de ecstasy em encomendas enviadas via Correios, na manhã desta quinta-feira, 27. A apreensão aconteceu no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas que fica na BR-324, na altura de Simões Filho, região metropolitana de Salvador.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), as drogas estavam em embalagens disfarçadas com brinquedos, bombas de ar e caixas de presente. A maioria das embalagens foram enviadas de São Paulo e tinham como destino cidades do interior do estado e a capital baiana.

"É mais uma ação importante de combate ao tráfico de drogas. Vamos agora recolher os remetentes e descobrir para onde essas drogas iriam", explicou o coordenador de Narcóticos, delegado Glauber Uchiyama.

De acordo com a SSP, as investigações continuam com o objetivo de identificar e prender os responsáveis pela origem das drogas. Todo o material apreendido será encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para ser periciado.

Em parceria com a Empresa de Correios e Telégrafos, a ação contou com o apoio das equipes da Coordenação de Narcóticos do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) e do canil da Coordenação de Operações Especiais (COE).