Camaçari visa projetos de turismo e desenvolvimento sustentável

O desenvolvimento integrado do Turismo, aliado ao ordenamento, proteção ambiental e sustentabilidade, foi pauta de uma reunião entre o prefeito de Camaçari, Elinaldo (União Brasil), e membros de organizações dos setores na tarde da última terça-feira, 23.

O prefeito se reuniu com o vereador Gilvan Souza, o presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMAM), Joel Pereira, e com o presidente e o vice-presidente do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), Patricio Oliveira e Jacob Miguel, para discutir os trabalhos desenvolvidos pelos conselhos e o levantamento das obras estruturantes propostas pelo governo para as localidades da Costa de Camaçari

O planejamento da gestão municipal para esse ano prevê intervenções em Barra de Jacuipe, Monte Gordo, Guarajuba, Itacimirim e Barra do Pojuca.

Entre os pedidos do grupo, está a extensão das obras para outras comunidades como Jauá e Arembepe, com investimentos no acesso e ordenamento das localidades. As propostas de políticas públicas para o meio ambiente e incentivo ao turismo apresentadas para o prefeito, também serão discutidas ao longo do desenvolvimento do novo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) de Camaçari.