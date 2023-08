Câmeras podem ter flagrado suspeito de executar Mãe Bernadete

A Polícia Civil analisa se as câmeras de segurança instaladas dentro da associação do Quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador, captaram imagens que possam identificar os suspeitos de assassinar a líder quilombola e coordenadora da Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos (Conaq), Mãe Bernadete. O crime foi cometido na noite de quinta-feiram 17.

"A imagem é muito importante para nós, mas nesse momento não tenho informação sobre a existência de imagens. Nossas equipes estão em busca de imagens, do possível trajeto realizado por esses dois indivíduos que praticaram esse crime. As equipes do DHPP e de outras áreas da Polícia Civil estão em campo de forma integrada", disse a diretora do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), delegada Andréa Ribeiro, em entrevista coletiva, no começo da tarde desta sexta-feira, 18, na sede.

A equipe de reportagem do Portal A TARDE esteve no local e observou ao menos duas câmeras instaladas no interior da propriedade. Uma delas estava direcionada para o imóvel. Já a outra estava virada para a entrada do terreno. A delegada também não descartou que a execução da líder religiosa tenha relação com a morte de seu filho, Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, morto de modo semelhante em 2017.

Câmeras de segurança podem ter capturado imagens dos suspeitos | Foto: Leo Moreira | Ag. A TARDE

"Não podemos descartar relação com a morte do filho, mas estamos em investigação. A gente não descarta a hipótese do conflito de terra, mas também não descartamos ameaça, nem tráfico de drogas. Existem algumas linhas, mas tudo preliminar", explicou.

De acordo com Zenildo da Conceição, um dos filhos de Mãe Bernadete, Flávio Gabriel foi morto também em Pitanga dos Palmares. Na ocasião, homens em um veículo abordaram e executaram Binho, como ele era mais conhecido na região.

Ainda no início da tarde desta sexta, 18, a Polícia Federal emitiu uma nota informando que a Superintendência Regional da Polícia Federal na Bahia instaurou um inquérito policial para investigação do homicídio de Maria Bernadete Pacífico Moreira. A corporação ainda salientamos que o homicídio de Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, filho da líder religiosa, está sendo apurado pela PF. Devida apuração da autoria dos homicídios e as investigações seguem em sigilo.