Ciclo formativo gratuito para educadores acontece em Camaçari

O programa Brasil de Tuhu está com inscrições abertas para Vivência Musical gratuita, direcionada a educadores, nos dias 26 e 27 de novembro, em Camaçari (BA). O ciclo formativo propõe capacitar professores e facilitadores para o ensino musical com crianças, por meio de uma metodologia que combina jogos, performances e diferentes recursos didáticos que podem ser aplicados a diferentes faixas etárias.

As inscrições já estão abertas, e acontecem até 21 de novembro por meio do link. Mais de 1.300 educadores já participaram das vivências em diferentes cidades do Brasil.

Pensada especialmente para apresentar formas mais dinâmicas e acessíveis para a musicalização em sala de aula, a Vivência Musical é um ciclo formativo inspirado nos Guias Didáticos I e II do programa, que propõem o ensino musical para crianças por meio de brincadeiras, além de orientar e dar suporte aos educadores, com ferramentas práticas e didáticas.

A ideia é contribuir para impulsionar a imaginação, o desenvolvimento cerebral e aptidões sociais, através do conteúdo programático lúdico que passa por noções de ritmo, harmonia e melodia.

“Todas as atividades propostas durante a oficina têm como objetivo desenvolver habilidades e consciência sobre: educação espaço-temporal, desenvolvimento do ritmo, estímulo à criatividade por meio da improvisação musical, do ouvido musical e da voz”, revela Carla Rincón, diretora pedagógica do Brasil de Tuhu.