Corpo é encontrado em matagal na Região Metropolitana de Salvador

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta quinta-feira, 20, em uma região de matagal, em Catu de Abrantes, Camaçari, Região Metropolitana de Salvador. De acordo com as informações iniciais da Polícia Militar, o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) foi acionado pelo Cicom com a informação de um corpo achado na localidade.

No local, a guarnição constatou o fato, a área foi isolada e o DPT acionado para a remoção do corpo e realização de perícia. A vítima ainda não foi identificada.

A motivação e autoria do crime serão investigadas pela Polícia Civil.