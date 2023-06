Criança acena para PMs e interrompe sequestro em Lauro de Freitas

Um menino de 7 anos conseguiu ajuda de policiais militares após acenar para uma blitz e chamar a atenção para um sequestro em andamento. A criança estava com sua mãe dentro de um veículo que havia sido roubado por três homens minutos antes. O caso aconteceu na tarde de terça-feira, 13, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

Em nota, a Polícia Militar informou que agentes da 52ª CIPM faziam rondas no Loteamento Miragem, em Buraquinho, quando visualizaram um carro em que havia uma criança em seu interior sinalizando para os policiais que estavam na via.

As equipes iniciaram a perseguição ao veículo, e ao perceberem a aproximação policial, os suspeitos desobedeceram à voz de parada e fugiram, enquanto disparavam contra os miltares, que revidaram. A perseguição foi registrada em câmeras de segurança por volta das 17h20 e as imagens foram divulgadas nas redes sociais.

Os suspeitos pararam o automóvel e tentaram fugir em um veículo que estava dando apoio ao crime. Dois deles conseguiram fugir, mas o terceiro foi preso pelos políciais militares.

Além da mulher e do menino de sete anos, no carro também estavam outras duas crianças, entre elas um bebê. O detido, o veículo recuperado e as vítimas foram apresentados à delegacia, onde a ocorrência foi registrada.

O homem detido foi apresentado pelas PMBA na 23ª Delegacia Territorial de Lauro de Freitas e com ele foi apreendida uma arma. O criminoso segue custodiado à disposição da Justiça. Diligências seguem para localizar os outros envolvidos no crime.

null Reprodução | Redes Sociais