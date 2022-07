Depósito de loja de embalagens é atingido por incêndio em Candeias

O depósito de uma loja de embalagens foi atingido por um grande incêndio, na manhã desta sexta-feira, 15, no centro de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador. Não houve feridos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu a laje do imóvel, que tem três andares, mas não espalhou para outras partes do local. As chamas foram controladas pelos bombeiros ainda pela manhã.

Alunos de duas escolas que ficam nas imediações do estabelecimento acabaram sendo liberados, pela manhã, por causa da fumaça que se formou na região.

Ainda não há informações das causas do incêndio. A Defesa Civil da cidade foi acionada e realizou uma perícia para saber o que provocou o fogo.