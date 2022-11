Dois homens morrem em confronto com a PM e quatro são presos na RMS

Dois homens morreram, na noite de terça-feira, 16, após um confronto com policiais militares no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Na ação, outros quatro homens foram presos.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada com a informação de que homens armados estariam em uma festa na Rua Nossa Senhora Aparecida. No local, os militares encontraram os suspeitos, que fugiram e atiraram contra os agentes. Durante buscas na região, os policiais prenderam quatro homens com drogas.



Ainda segundo a PM, em seguida, os PMs viram o momento em que outros dois suspeitos armados entravam em dois imóveis. Os policiais acessaram os locais, houve troca de tiros e a dupla foi atingida. Os suspeitos foram socorridos para o Hospital Geral Menandro de Faria, mas não resistiram aos ferimentos.

Com o grupo, foram apreendidos um revólver, uma pistola com carregador, além de 53 porções de cocaína, 13 pedras de crack e sete embalagens de maconha.

A PM informou que os quatro presos e todo o material apreendido foram encaminhados à 27ª Delegacia Territorial (DT), onde a ocorrência foi registrada.