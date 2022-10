Eleitores de Neto e Bolsonaro agridem Moema Gramacho

Manifestantes de ACM Neto e Jair Bolsonaro, vestidos de azul, com adesivos de número 44 e 22, agrediram a prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, quando ela estava dentro de um carro com mais três pessoas, em frente à Escola Eurides Santana, na Itinga. No veículo, havia uma idosa e a presidenta da Câmara de Vereadores, Naide Brito.

Os agressores se colocaram na frente e nas laterais do carro batendo nas janelas com bandeiras, madeiras e aos socos. A situação enquanto o carro estava parado no trânsito e, mesmo depois de ter ficado livre, eles continuaram cercando e pulando no "capu" do carro.

A prefeita resolveu sair e ir ao encontro deles pra tentar convencê-los verbalmente a pararem e deixarem o carro dela passar. No entanto, os manifestantes fizeram agressões verbais e tentaram agredi-la fisicamente também, mas foram impedidos pelo vereador Wellinghton Negão e algumas pessoas que chegaram junto com ele.

Os agressores foram incitados pela vereadora Débora Regis e Matheus Reis, que apontavam pra prefeita e gritavam para o povo ir em cima dela. Eles pararam quando a polícia chegou.

Confira o vídeo abaixo:

null Cidadão Repórter