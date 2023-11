Empresário Joel Pereira recebe título de cidadão de Camaçari | A TARDE

O empresário, executivo de hotelaria e turismo, Joel Pereira, recebeu na tarde desta segunda-feira, 30, o título de cidadão de Camaçari. A honraria foi concedida através do vereador Gilvan Souza, onde se homenageia pessoas públicas nascidas em outros municípios e que possuem um trabalho de destaque em um determinado município.

A solenidade realizada no plenário da Câmara de Vereadores de Camaçari, reuniu representantes de associações de promoção dos direitos das pessoas com deficiência, esportistas, empresários, autoridades policiais e gestores de projetos sociais.



Nascido na cidade de Terra Nova, Joel Pereira mora em Camaçari e, nos últimos 15 anos, intensificou sua ligação com a cidade através da participação ativa em projetos de amparo para comunidades em situação de vulnerabilidade social, ações de qualificação técnica e profissional, iniciativas de promoção do turismo e de proteção ambiental.



Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMAM), ex-presidente do Conselho de Turismo de Camaçari (COMTUR), atualmente ocupa o quadro de diretor executivo da Associação dos Condomínios e Moradores de Guarajuba (Ascon), além de compor o conselho do INEMA nas APAs Rio Capivara e Lagoa de Guarajuba.