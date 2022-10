Funcionário de banco tem suposto explosivo preso ao corpo na RMS

Um funcionário do Banco do Brasil foi sequestrado e teve supostos explosivos presos ao seu corpo nesta quinta-feira, 27, em Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador.

Imagens mostram o funcionário sentado próximo a uma árvore atrás do prédio da agência. Ao Portal A TARDE a Polícia Civil informou que a vítima foi sequestrada em sua residência, em outro município, na noite de quarta-feira, 26.

Ele teve explosivos atados ao seu corpo e sob ameaça, foi obrigado a abrir o cofre da instituição financeira e entregar um montante aos bandidos. O valor não foi divulgado.

O Batalhão de Operações Especiais (BOPE) foi acionado e está no local para remover a susposta bomba. A Polícia Militar informou que equipes da 53ª CIPM realizavam rondas quando foram acionados via Cicom. Chegando ao local, constataram o fato e isolaram o perímetro para a avaliação do suposto explosivo.

O caso é investigado pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco). A vítima será ouvida pela Polícia Civil. O órgão e equipes da Polícia Militar, trabalha para encontrar os criminosos.