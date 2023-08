"Guerra do Tráfico" motivou chacina

As vítimas, ainda não identificadas, foram mortas dentro de dois imóveis localizados no Núcleo Colonial JK, Zona Rural da cidade. Ao todo, foram nove pessoas mortas, sendo dois homens, quatro mulheres e três crianças, duas delas com Síndrome de Down. Além destas, uma outra criança de 12 anos foi socorrida pelo Samu e está internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Geral do Estado (HGE). O menino apresenta queimaduras graves. Ao menos, cinco vítimas seriam da mesma família.