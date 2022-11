Homem de 47 anos é morto a tiros em Mata de São João

Um homem de 47 anos, identificado como Pedro José Conceição dos Santos, foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira, 17, na cidade de Mata de São João, Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com informações da Polícia Militar (PMBA), o crime aconteceu na rua Carlos Gomes, por volta das 5h30 da manhã. A vítima, executada com tiros de escopeta calibre 12, possuía denúncias de agressão contra um patrão e contra a ex-companheira que, na queixa mais recente, informou que o homem teria invadido sua casa drogado e recomeçado as agressões.

O caso foi registrado na 36ª Delegacia Territorial (DT) de Mata de São João, que investiga autoria e motivação do crime.