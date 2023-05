Homem pula muro de casa e é atacado por cães da raça pitbull

Um homem, de 42 anos, foi atacado por dois cães da raça pitbull, após pular o muro de uma residência para furtar frutas do quintal. O caso aconteceu na sexta-feira, 26, no município de Dias d’Ávila, Região Metropolitana de Salvador.

Segundo informações do Mais Região, o suspeito teria pulado o muro da propriedade por volta das 16h, sem ter conhecimento de que os cães faziam a guarda do local.

Uma equipe da 36ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foi acionada por populares, e chegou ao local minutos depois do ataque. Segundo depoimento do próprio homem, ele ficou deitado no chão, se fingindo de morto, até ser encontrado pela guarnição.

Com ferimentos nas pernas, braços e boca, ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para uma unidade hospitalar. Não há detalhes sobre seu estado de saúde atual.