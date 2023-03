Homem que atropelou ex-mulher com caminhão é condenado a 33 anos

O homem que atropelou e matou a ex-companheiro no município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, foi condenado a 33 anos de prisão por feminicídio. O crime foi cometido em fevereiro de 2022. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 9, pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA).

Conforme a denúncia, Sivanildo Macedo estava dirigindo um caminhão no dia 12 de fevereiro de 2022 quando avistou a ex companheira em uma motocicleta guiada por Everton da Trindade Ribeiro. O denunciado jogou o caminhão em cima da motocicleta, o que provocou a morte de Leidiane Nascimento Paraguassu em decorrência de politrauma, além de provocar lesões corporais na outra vítima.

De acordo com o MP, o crime teria sido provocado por motivo fútil, já que o denunciado não se conformava com o término do relacionamento. Ainda conforme a denúncia, o crime foi provocado na presença do filho menor do casal. A acusação foi sustentada no Júri pela promotora de Justiça Jessica Camille Goulart Mendes Tojal. Na decisão, o juiz Murilo de Castro Oliveira decretou que o réu cumpra a pena em regime fechado.



Leidiane Nascimento Paraguassu morreu após ser atropelada pelo ex-companheiro | Foto: Reprodução / Redes Sociais