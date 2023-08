Homens são presos por morte de adolescente em Lauro de Freitas

Cinco homens, suspeitos de envolvimento na morte da jovem Kevellyn de Jesus, de 16 anos, foram presos na manhã desta terça-feira, 25, em Lauro de Freitas, durante a Operação Victória, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A vítima foi encontrada amarrada em um saco plástico com sinais de tortura, no dia 14 de julho, no bairro Mangueira, na Região Metropolitana.

Drogas foram apreendidas na casa de um dos envolvidos. De acordo com a delegada Andréa Ribeiro, diretora do DHPP, o tráfico é a principal motivação do crime.



Os cinco tiveram os mandados de prisão cumpridos e foram encaminhados à sede do DHPP, onde serão ouvidos e passarão por exames periciais do Departamento de Polícia Técnica. Posteriormente, eles ficarão à disposição do Poder Judiciário.

Durante a Operação, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão, o que subsidiará a continuidade das investigações sobre o grupo criminoso.