Incêndio atinge depósito de combustíveis em Candeias

Um incêndio atingiu um depósito clandestino de combustível nesta segunda-feira, 18, no distrito de Madeira, município de Candeias, Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com informações da gestão municipal, cinco pessoas foram atingidas pela explosão e receberam os primeiros atendimentos na Unidade de Pronto Atendimento Dr. Amâncio Alves, em Candeias, sendo que uma foi liberada em seguida.

Três delas, em estado grave, precisaram ser transferidas para o Hospital Geral do Estado, em Salvador, e outras duas para Hospital Ouro Negro, também em Candeias.

Populares informaram que o incêndio foi causado após uma explosão no terreno. Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Meio Ambiente estiveram no local. O fogo foi controlado, porém as causas do acidente ainda são desconhecidas.

Em entrevista ao G1, o superintendente da Defesa Civil de Candeias, Abdoral Júnior, afirmou que cinco carros de passeio e um caminhão que transportava combustível foram destruídos pelas chamas.

Além disso, latas de combustível, o que corrobora a suspeita de armazenamento irregular, foram encontradas.

"Aproximadamente seis tonéis foram avistados queimados e estavam justamente onde foi o foco maior do incêndio. Então aparentemente se trata de um armazenamento ilegal", pontuou.

Uma laudo pericial deve ser emitido nos próximos dias. Os responsáveis pelo imóvel não foram encontrados.