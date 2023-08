Jogador de futebol é baleado enquanto "tomava café" em Itinga

Um jogador de futebol foi baleado durante uma operação policial no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. A ação foi registrada na noite de segunda-feira, 31, quando a vítima tomava café na frente de casa no Loteamento Jardim Jaraguá.

De acordo com Alessandro Miranda Santos, conhecido como Pantico, ele estava saindo de casa, quando terminou sendo baleado na perna. Os tiros teriam sido efetuados por policiais militares. Além de Pantico, outro homem também terminou sendo atingido.

Os dois foram socorridos pelos policiais para a emergência do Hospital Menandro de Faria, em Lauro de Freitas. Após atendimento, foram levados para a delegacia para prestar depoimento. Pantico foi liberado por falta de provas, mas teve o celular apreendido.

Os policiais militares informaram que realizavam rondas, quando receberam denúncias de que havia homens armados realizando tráfico de drogas no Jardim Jaraguá, em Itinga. Com a chegada das viaturas, os suspeitos atiraram. Houve troca de tiros e na ação dois homens foram baleados e socorridos. A polícia não informou a identidade dos suspeitos.

A defesa de Pantico informou que vai procurar a Corregedoria da Polícia Militar para denuncia a ação policial. O atleta, de 24 anos, tem passagens por clubes do Nordeste e dos Estados Unidos. Ele estava com passagem marcada para jogar em um clube do Líbano, no Oriente Médio.