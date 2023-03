Manifestantes bloqueiam Estrada do Coco após morte de jovem em Portão

Manifestantes bloquearam, no início da noite deste sábado, 11, as duas pistas da Estrada do Coco, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Para obstruir as vias, os populares atearam fogo em pneus, interrompendo completamente o tráfego de veículos. Vídeos gravados por populares mostram até ônibus retornando pela contramão. A PM já conseguiu a liberação parcial das vias.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para conter as chamas colocadas pelos manifestantes. A Polícia Militar (PM-BA) também estava em deslocamento para a avenida.



O comandante da 52a CIPM, Major Pitangueira, informou que policiais foram surpreendidos durante rondas preventivas na localidade conhecida como Vila Nova de Portão no Pé Preto, no bairro de Portão.

Ainda segundo a polícia, nove elementos armados dispararam contra os policiais, iniciando uma troca de tiros. Após o confronto, a guarnição encontrou um homem ao solo com uma arma de fogo ao lado e vasta quantidade de drogas.

Givanildo Lino da Silva. foi levado ao Hospital Menandro de Faria, onde foi atendido mas não resistiu aos ferimentos. Com ele foram encontradas uma Pistola Taurus, Calibre .40, pertencente à Polícia Militar do Estado de Alagoas., além de 7 munições inntactas, 34 pinos de substância aparentando ser cocaína e 79 trouxinhas similar à maconha.

O caso foi registrado na Corregedoria da Polícia Militar.

Veja o vídeo abaixo:

null Cidadão Repórter | Via WhatsApp