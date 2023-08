Mulher é morta e companheiro baleado após casa ser invadida

Uma mulher foi morta e o companheiro foi baleado após criminosos invadirem a casa das vítimas, no inicio da madrugada deste quarta-feira, 9, em Camaçari, cidade localizada na Região Metropolitana de Salvador. De acordo com a polícia, o crime foi registrado por volta de 1h, na Rua Nambu, bairro Jardim Brasília.

Os criminosos derrubaram o portão do imóvel onde o casal dormi e atiraram em Luanda Costa Anunciação, de 26 anos. O companheiro dela, que teve a identidade preservada, também foi baleado. Luanda não resistiu aos disparos e morreu no local. A outra vítima foi socorrida com vida por policiais militares para o Hospital Geral de Camaçari (HGC). Não há informações sobre o estado de saúde.