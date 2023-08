Operação policial apreende drogas avaliadas em R$ 500 mil nos Correios

Uma operação policial apreendeu maconha, cocaína e centenas de drogas sintéticas, nesta quinta-feira, 31, em encomendas no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas dos Correios (CTCE), na Via Parafuso, em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador. De acordo com a polícia, o valor toral das drogas pode ultrapassar R$ 500 mil.



As drogas que vinham de outros estados brasileiros, como São Paulo, Rio Grande do Sul e Sergipe, seriam entregues em diversas cidades baianas. Também havia encomendas da Bahia para outras regiões brasileiras, como 12 frascos de THC líquido, que foram remetidos em Itacaré e seguiam para Vitória (ES).

Segundo a polícia, foram apreendidos mais de 500 comprimidos de ecstasy, três quilos de cocaína e pasta base; cerca de dois quilos de maconha, entre tabletes e porções; haxixe, dez cigarros eletrônicos e uma pedra de crack. Os entorpecentes estavam em pacotes e em uma caixa de som. O valor dos entorpecentes apreendidos pode ultrapassar os R$ 500 mil.

Esta é a quarta fase da Operação Correios realizada neste ano, feita pelas equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) com o apoio do Canil da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core).



A polícia informou que as investigações continuam, com o objetivo de identificar e prender os remetentes e destinatários dos entorpecentes.