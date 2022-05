Passageiros de ônibus ficam ilhados em Lauro de Freitas

Doze passageiros de um microônibus ficaram ilhados durante as fortes chuvas que castigam a cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. O incidente aconteceu nesta quarta-feira, 20, por volta da 1h da madrugada, quando o veículo quebrou na via e ficou ilhado dado o volume de água.

Os funcionários mantiveram contato com o Corpo de Bombeiro e chegaram a cogitar o desembarque do veículo, mas reavaliaram após observar que o nível da água já cobria as rodas do ônibus.

Por volta das 8h da manhã, equipes do Corpo de Bombeiros conseguiram chegar no local e realizar o resgate, por meio do auxílio de um bote salva-vidas para retirar os passageiros de dentro do coletivo.

Os bombeiros utilizaram uma embarcação para a retirada dos 12 ocupantes do veículo, sem ferimentos aparentes, que foram levados até um local seguro.