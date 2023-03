Polícia recupera carro roubado, apreende drogas e prende três

A 18ª Delegacia Territorial de Camaçari realizou duas diligências na noite de setxa-feira, 10, que resultaram na prisão de três suspeitos, apreensão de drogas e recuperação de um carro roubado. Sessenta e cinco porções de maconha, sete pinos de cocaína, uma balança e dezenas de pinos vazios foram apreendidos, juntamenrte com um veículo com restrição de durante diligências no município.

Em outra ação da Operação Depom Forte, três homens foram presos. Um deles havia sido condenado pelos crimes de tráfico drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo. O segundo suspeito teve o mandado cumprido por não pagar pensão alimentícia e o terceiro estava sendo investigado por homicídio. O trio foi submetido ao exame de lesões corporais e está à disposição da Justiça. O material apreendido foi encaminhado à perícia.