Prefeitura de Camaçari inicia obra de requalificação em Guarajuba

O distrito de Guarajuba, na Costa de Camaçari, começou a passar por processo de requalificação urbana com a execução de diversas obras para melhorar a mobilidade do local.

Os trabalhos acontecem no trecho entre o primeiro retorno da Avenida Humaitá e a praça principal e prevê intervenções no sistema de drenagem para melhorar o escoamento, nova pavimentação, sinalização, paisagismo e iluminação em LED.

As obras estão inseridas no pacote de ações do Programa de Integração e Desenvolvimento Urbano, Social e Ambiental de Camaçari. O distrito de Monte Gordo também passará por intervenções e está previsto que Itacimirim receba obras nos próximos meses.