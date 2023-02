Renovação de alvará para Transporte Escolar começa nesta segunda

Os processos para renovação de alvará para exploração do Sistema de Transporte Especial de Escolar (STEE) de Camaçari é iniciado nesta segunda-feira, 27, e segue até o dia 31 de março. Os documentos devem ser apresentados das 8h às 14h30, na Superintendência de Trânsito e Transporte Público.

Para a renovação de alvará são necessários os seguintes documentos: requerimento (disponível no setor de Protocolo da STT); certidão negativa de Ações Criminais do 1º grau (TJ/BA); documento de identificação do veículo (CRLV) 2022/2023; Carteira Nacional de Habilitação (categoria D) com atividade remunerada; certificado de tacógrafo e Ibametro (GNV), no que couber; atestado de antecedentes criminais (SSP/BA); curso especializado para a condução de Escolares, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

O permissionário estará autorizado a realizar a vistoria veicular após análise e aprovação dos processos pela Gerência de Transportes Individual e Especial (GERIN). A vistoria será realizada no mesmo período e horário da abertura dos processos, no pátio da STT, localizada na Rod. 512, Loteamento Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, s/n.