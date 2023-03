Suspeito de matar homem em bar é preso em Simões Filho

Um homem suspeito de homicídio foi preso na terça-feira, 7, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, por uma equipe da 20ª Delegacia Territorial (DT) de Candeias. Ele é acusado pela morte de Everton dos Santos, ocorrida no dia 19 de março de 2022, em um bar no bairro Boca da Mata, em Candeias.

De acordo com as investigações, a vítima estava consumindo bebida alcoólica no estabelecimento comercial quando foi surpreendida pelo suspeito. O titular da 20ª DT/Candeias, o delegado Vitor Eça, informou que o acusado chegou ao bar com outro homem, que não foi identificado até o momento, e juntos efetuaram os disparos contra a vítima.

“Junto com outro indivíduo, que ainda não foi identificado, ele adentrou no local e armados passaram a atirar contra Everton. Na ação, um dos disparos atingiu o braço de outro cliente que estava no bar. Apuramos que a vítima fatal havia discutido com o pai do autor e o ameaçou, o que pode ter motivado o crime”, disse.

O homem foi submetido ao exame de lesões corporais e está à disposição da Justiça. Ele deve ser encaminhado para o sistema prisional.