Suspeito liberado de presídio por saída temporada morre em confronto

Um traficante liberado do presídio para saída temporária do Dia dos Pais morreu após confronto com a polícia, na noite de sexta-feira, 11, na Ilha de Vera Cruz, próximo da Ponto do Funil. Outro suspeito também morreu na ação.

Segundo a polícia, os militares foram até a região após um grupo de criminosos atirar contra equipes do 5° Batalhão. Próximo da Ponte do Funil, suspeitos foram avistados em um carro mas, na tentativa de abordagem, eles atiraram e correram por um matagal.

Após o confronto, dois homens foram encontrados feridos. Com eles, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm (uso restrito), um revólver calibre 32, carregador, munições e 20 pinos de cocaína. Eles chegaram a serem socorridos, mas não resistiram aos ferimentos.

A dupla que entrou em confronto com as equipes possuía passagem pela policia. Um deles foi liberado do sistema prisional, na sexta, beneficiado pela saída temporária do Dia dos Pais. Ele cumpria pena por tráfico de drogas.

O outro cumpria pena em regime semiaberto por roubo e porte ilegal de arma de fogo, afirmou a polícia.