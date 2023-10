Trânsito em Lauro de Freitas será alterado a partir de terça; confira | A TARDE

O trecho do cruzamento das ruas Maria Isabel dos Santos e José Ernesto dos Santos, no Centro, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, será interditado a partir de terça-feiram 17. A informação foi divulgada pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa).

A interdição será para possibilitar o avanço da obra de implantação do sistema de esgotamento sanitário (SES) do município. Por isso, os motoristas que trafegam por Lauro de Freitas deverão evitar o trajeto. Para quem sai de Salvador em direção ao Litoral Norte, a melhor opção é a Via Metropolitana. Para quem trafega em Lauro de Freitas, as rotas alternativas e desvios estão sinalizados nas imediações do cruzamento.

O trecho a ser interditado está devidamente sinalizado, conforme alinhamento da Embasa com a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Ordem Pública (SETTOP) de Lauro de Freitas. A previsão é que a obra dure cerca de 60 dias. O trabalho é considerado de alta complexidade devido ao solo muito rochoso, que exige o uso de equipamentos especiais para escavação e implantação das tubulações.

Obras

Essa intervenção é fundamental para que a obra do SES de Lauro de Freitas possa prosseguir, conectando as redes coletoras instaladas no município com a tubulação pressurizada de grande porte que levará o esgoto do município até o emissário da Boca do Rio, em Salvador. Quando totalmente finalizado, o SES de Lauro de Freitas irá elevar a cobertura de esgotamento sanitário do município dos atuais 47% para 70%, com a progressiva ligação dos imóveis ao sistema. A obra conta com investimento de R$ 174 milhões, com recursos do PAC/FGTS e próprios da Embasa.