Trio é preso com arma e carro roubado em Lauro de Freitas

Três homens foram presos em flagrante com uma arma e um carro roubado na tarde de sexta-feira, 1º, em Lauro de Freitas, cidade na região metropolitana de Salvador.

Segundo a Polícia Militar, equipes receberam denúncias informando que um veículo roubado transitava na Estrada do Trabalhador, em Itinga. A guarnição iniciou as buscas e localizou o veículo, que tentou realizar manobras bruscas, mas foi alcançado.

Durante a abordagem, foi constatado que a placa era incompatível com os demais sinais identificadores do veículo, que possuía restrição de roubo. Com os suspeitos, foi encontrado um revolver com numeração suprimida.

Os três suspeitos detidos, o veículo e todo o material apreendido foram apresentados à 27ª DT/Itinga, onde a ocorrência foi registrada.