Tronox não apresenta laudos exigidos e MP vai pedir perícia

A Tronox não apresentou os laudos exigidos pelo Ministério Público para comprovação do cumprimento do TAC (termo de ajustamento de conduta) firmado em 2013, para interromper o lançamento de metais pesados no lençol freático da localidade de Areias, na orla de Camaçari.

Uma audiência foi realizada no dia 1º deste mês e a empresa anexou uma série de documentos, comprovando a renovação das licenças de operação emitidas pelo Inema (Instito estadual do Meio Ambiente), mas nenhum laudo com análise de coleta da água do local foi incluído no processo.

A assessoria da empresa informa que a notificação emitida pelo promotor Luciano Pitta foi atendida. O promotor discorda. O TAC que já havia sido arquivado, teve seu cumprimento questionado após nota publicada na coluna "Carrasco" do jornal A Tarde e em matéria publicada no dia 28 de maio, ambas anexadas ao processo.

Luciano Pitta adiantou que, na próxima semana, irá notificar as secretarias de saúde de Camaçari e do Estado, para que se pronunciem sobre a presença de poluentes e os efeitos na saúde da comunidade de Areias. O Inema também será instado a realizar perícia que comprove o cumprimento do acordo para despoluição, além de apresentar as justificativas para a renovação da licença de operação da empresa.