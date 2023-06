Vereador parte para cima de colega na Câmara de Madre Deus

Um vereador da cidade de Madre de Deus protagonizou uma situação inusitada na Câmara Municipal do município. A confusão começou quando o líder do governo do prefeito Dailton Filho (PSB), Val Peças (PSB), disse em discurso que "não foi eleito com dinheiro emprestado por agiota".

A fala foi rebatida pelo vereador de oposição Marden Lessa (PSB), que partiu para cima do colega parlamentar e o chamou, sem provas, de corrupto, alegando que ele teria sido "eleito com dinheiro do prefeito".

A situação ocorreu durante a sessão ordinária e precisou ser suspensa pela presidente Mirlene Dourado.

Veja o vídeo da confusão: