Vinte aves silvestres transportadas de forma irregular são apreendidas

Vinte pássaros silvestres, transportados de forma irregular em quatro gaiolas, foram resgatados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã desta sexta-feira, 28, na BR-101, em Muritiba, na Bahia.



Segundo a PRF, a apreensão aconteceu durante uma fiscalização de trânsito no Km 204. O motorista foi encontrando com as 20 aves das espécies Papa-Capim, Trinca Ferro e Coleira. Ele não tinha nenhuma documentação que comprovasse a legalidade dos animais.

Ainda segundo a PRF, o condutor disse aos policiais que estava transportando os pássaros, a pedido de supostos amigos, para as cidades baianas de Alagoinhas e São Sebastião do Passé.

A PRF ressaltou, conforme o Art. 29 da Lei 9.605/98, matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida, configura crime.