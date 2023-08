58 pássaros morrem em bagageiro de ônibus na Bahia

Quase 500 pássaros silvestres foram resgatados nesta quarta-feira, 9, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A apreensão aconteceu na BR-116, trecho de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

De acordo com a PRF, as aves estavam escondidas no compartimento de bagagem de um ônibus que seguia para Pernambuco. Foram encontrados os pássaros das espécies ‘popularmente’ conhecidas por coleirinha.

Ainda segundo os agentes, os animais estavam aglomerados em pequenas caixas. "A situação degradante de aprisionamento e temperatura elevada dificultava a respiração, a mobilidade e descanso dos pássaros, além disso foi observado que a higienização era precária".

Ao todo foram encontrados 493 animais, mas 58 morreram em virtude das condições precárias de transporte. As aves saíram de Matão, no estado de São Paulo, e tinham como destino final a cidade de Garanhuns, em Pernambuco, um percurso superior a 2.000 quilômetros.

Dois passageiros foram identificados e assumiram a responsabilidade pelo transporte ilegal dos animais. "Eles disseram ainda que não possuíam a autorização e nem a guia de transporte para criação. Informaram também que os pássaros seriam comercializados em uma feira livre da cidade de Garanhuns pelo valor de 15 a 25 reais cada unidade".

As aves estão sob os cuidados de órgãos ambientais. Quando estiverem aptas, serão devolvidas ao seu habitat natural. Os suspeitos deverão responder pelos crimes de caça predatória, tráfico e a criação ilegal de animais silvestres.