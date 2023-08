Caminhoneiro passa mal ao volante e faz zigue-zague em pista da Bahia

Policiais rodoviários federais socorreram um caminhoneiro de 61 anos que passou mal na direção do veículo. A ocorrência foi registrada na tarde de quarta-feira, 9, na BR-116, trecho de Feira de Santana, distante 110 quilômetros de Salvador.

Após receber informação de que o motorista de um caminhão-tanque de grande porte estaria trafegando em "zigue-zague" na rodovia, uma equipe foi acionada e conseguiu interceptar o caminhão em frente ao posto da PRF de Feira de Santana . Ao se aproximarem do motorista, perceberam que ele apresentava um quadro de taquicardia, sudorese e confusão mental.

Os policiais acionaram uma ambulância da Concessionária VIABahia e após os primeiros socorros na pista, foi acionada o SAMU que levou o idoso para o Hospital Geral Clériston Andrade. O motorista deu entrada na unidade e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com os relato dos profissionais que atendeu a vítima no hospital, o encaminhamento rápido para a unidade hospitalar foram decisivos para salvar a vida do condutor que não teve a identidade revelada.