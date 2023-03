Duas pessoas morrem após ônibus tombar no interior da Bahia

Duas pessoas morreram e outras nove ficaram feridas após um ônibus tombar na terça-feira, 28, na cidade de Cícero Dantas. O ônibus fazia o trajeto Salvador-Jeremoabo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle da direção do veículo, que saiu da pista. Além das duas pessoas que morreram no local, outras duas das nove feridas foram socorridas e levadas para o Hospital Luís Eduardo, em Cícero Dantas, com estado de saúde grave.

No momento do acidente chovia bastante, o que pode ter feito o motorista perder o controle do veículo. Após tombar, o ônibus ainda colidiu em uma colmeia de abelhas. As causas do acidente serão apuradas pela PRF.