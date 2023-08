Hilux comprada por R$ 180 mil é apreendida na BR 101

Policiais rodoviários federais apreenderam um veículo utilitário com sinais de adulteração. A ação foi registrada no KM 173, da BR 101, trecho do Distrito de Humildes, no município baiano de Feira de Santana.

Durante ação de fiscalização na rodovia, os agentes abordaram o carro em frente ao posto da PRF. O veículo era conduzido por um homem de 29 anos. Ao aprofundar a vistoria na SW4, os agentes notaram que os caracteres de identificação também haviam sido adulteradas, o que configura crime

Questionado, o motorista informou que o veículo foi negociado com um conhecido e que pagou o valor de 180 mil reais. Dada às circunstâncias, o motorista foi apresentado na delegacia de Feira de Santana.